Под суд отправятся виновники убийства у ресторана в Черемхово

Черемхово, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Под суд отправятся двое мужчин, убивших год назад человека у ресторана в Черемхово.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Черемхово 1989 и 1990 года рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом группой лиц, части 1 статьи 222 УК РФ – незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия.

Напомним, в ночь с 5 на 6 февраля 2019 года возле ресторана «Пекин» между двумя мужчинами произошла ссора. Находившиеся в ресторане обвиняемые, узнав о конфликте, одной из сторон которого был их товарищ, выбежали на улицу и многократно выстрелили в 30-летнего мужчину. От полученных ранений тот скончался в больнице. Злоумышленники с места происшествия скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили лиц, причастных к совершенному преступлению. Один из них был задержан 8 февраля, второй 12 февраля сдался сам.

Следователями по уголовному делу допрошено более 20 свидетелей, назначен и проведен ряд сложных и длительных по времени судебных экспертиз – баллистических, видеотехнических, генетических, медицинских и так далее.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.