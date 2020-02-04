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Происшествия
05.02.2020

Полицейские задержали иркутянина, который ограбил студента, угрожая расческой

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские полицейские задержали местного жителя, который ограбил своего соперника, угрожая расческой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В дежурную часть полиции обратился студент второго курса одного из вузов Иркутска. Парень сообщил, что на остановке общественного транспорта на улице Советская у него отняли деньги.

– Оперативники предварительно установили, что незадолго до происшествия подозреваемый вступил в переписку с подругой студента, после чего последний договорился с ним о встрече. В ходе возникшего конфликта между молодыми людьми один из них вытащил из кармана куртки предмет визуально похожий на нож и, угрожая им оппоненту, потребовал перевести деньги на его банковскую карту. После поступления указанной суммы на счет, нападавший покинул место происшествия, – отметили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 21-летний нигде не работающий местный житель. Выяснилось, что под видом ножа он использовал расческу в виде складного ножа.

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