Полиция: число интернет-мошенников в Приангарье увеличилось на четверть

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2018 года с заявлениями о совершенных преступлениях в полицию обратилось свыше 600 жителей Приангарья. Большинство из них потеряли деньги при совершении сделок на сайтах объявлений или в соцсетях – это на четверть больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба полиции.

Только за последние два дня к правоохранителям обратились сразу шестеро иркутян, а также жители Ангарска и Усть-Удинского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в последнее время жертвами телефонных и интернет-аферистов становятся не только пользователи «мировой паутины», но и работники торговых сетей, магазинов и супермаркетов. В минувший понедельник, 21 мая, преступники массово обзванивали персонал этих организаций и, представляясь вышестоящим руководством, требовали выполнить ряд операций через платежные терминалы, установленные в торговой зоне, в результате сотрудники магазинов теряли деньги.

К примеру, напомним, продавщица одного из ангарских магазинов перевела таким мошенникам почти 5 тысяч рублей якобы для «обновления программного обеспечения» терминала. В других случаях денежные средства переводились под предлогом срочного перечисления на счет директора этой сети. Во всех случаях звонки поступали из Самарской области, Ставропольского края, республики Северная Осетия.

По данным полицейской статистики, чаще всего преступники используют для совершения мошенничества сайты «Авито» и «Дром», а также социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».