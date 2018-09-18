|Происшествия
|19.09.2018
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Полиция ищет родственников пациента больницы Байкальска без памяти
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Байкальск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В городскую больницу Байкальска 15 сентября поступил мужчина, который страдает потерей памяти. Полиция просит жителей региона помочь установить его личность.
Мужчина не может сообщить свои данные. Плохо разговаривает, предположительно после инсульта, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция просит тех, кто узнал мужчину, сообщить информацию по телефонам: 8(39544)52300 (уголовный розыск), 8(39544)51002 (дежурная часть).
Фото ГУ МВД по Иркутской области
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