Пойман рецидивист, чуть не зарезавший подростка при ограблении дома в Иркутске

Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Лесной 17 августа злоумышленник попытался ограбить частный дом, напав с ножом на находившегося там подростка, а затем сбежал. Преступника объявили в розыск, и теперь задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Убедившись, что в доме только 16-летний мальчик, злоумышленник проник в дом и со значительной силой много раз ударил его ножом, в том числе в грудную клетку, после чего испугался, и ничего не похитив, скрылся с места преступления. С проникающим ранением живота в тяжелом состоянии пострадавший был экстренно госпитализирован, где ему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, – поясняют следователи.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый, скрывающийся от правоохранительных органов 23-летний житель Усолья-Сибирского. По ходатайству следствия суд поместил его под стражу, расследование уголовного дела продолжается.