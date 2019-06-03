Пожилая пара на иномарке разбилась насмерть в Братском районе, попав под лесовоз

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска приговорил к пяти годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима 21-летнего иркутянина, укравшего в прошлом году пять желтых роз и мягкую игрушку, чтобы помириться с подругой. Как оказалось, это было далеко не первое его преступление.