|Происшествия
|04.06.2019
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Пожилая пара на иномарке разбилась насмерть в Братском районе, попав под лесовоз
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Братский район, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На федеральной трассе «Вилюй» неподалеку от поселка Кежемский Братского района 3 июня столкнулись Рено Дастер и лесовоз МАН. Пожилые водитель и пассажирка иномарки погибли на месте.
Как пояснили Телеинформу в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, по предварительной информации, 68-летний водитель Рено двигался в сторону Усть-Кута, не справился с управлением и выехал на «встречку».
Фото из соцсетей
Ведется предварительное расследование.
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