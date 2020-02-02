Пожилой житель Тайшета с потерей памяти ушёл из дома и пропал без вести

Тайшет, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете пропал без вести 84-летний Михаил Сердюков. Мужчина при ходьбе переваливается с боку на бок и страдает потерей памяти, сообщает пресс-служба полиции.

Известно, что дедушка ушёл из дома по улице Крупской, 102 в Тайшете 25 января и не вернулся.

Тех, кто обладает сведениями о нём, просят обратиться в ОМВД России по Тайшетскому району по телефону: 8 (39563) 6-58-12, 2-03-76 либо 02.

ПРИМЕТЫ:

На вид 80-85 лет, рост 160-165 см., среднего телосложения, тип лица – европейский, брови – густые, нос – средний, волосы – короткие, седые.

Был одет по сезону в крытый полушубок коричневого цвета, вязаную шапку серого цвета, ботинки коричневого цвета. При себе имеет кнопочный сотовый телефон.