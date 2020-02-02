|Происшествия
|03.02.2020
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Пожилой житель Тайшета с потерей памяти ушёл из дома и пропал без вести
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Тайшет, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете пропал без вести 84-летний Михаил Сердюков. Мужчина при ходьбе переваливается с боку на бок и страдает потерей памяти, сообщает пресс-служба полиции.
Известно, что дедушка ушёл из дома по улице Крупской, 102 в Тайшете 25 января и не вернулся.
Тех, кто обладает сведениями о нём, просят обратиться в ОМВД России по Тайшетскому району по телефону: 8 (39563) 6-58-12, 2-03-76 либо 02.
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