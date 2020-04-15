Предпринимателя из Иркутска обвиняют в мошенничестве со стройматериалами

Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следователи СУ СКР по Иркутской области предъявили одному из предпринимателей обвинение в мошенничестве на полмиллиона рублей. В настоящее время аферист посажен под домашний арест.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, с июля 2019 года по февраль 2020 года предприниматель продавал стройматериалы в Иркутске по адресу: улица Байкальская, 202/1. Предприимчивый бизнесмен получал от покупателей деньги, выдавал им документ с указанием даты поставки товара и квитанцию о получении средств. В указанный срок покупателям так и не был доставлен товар, деньги им тоже никто не вернул.

– В ходе обыска по месту жительства предпринимателя была обнаружена папка с соответствующим названием, что в очередной раз подтвердило его преступную деятельность, – рассказывают в СУ СКР.

КООРДИНАТЫ:

Следствие призывает граждан, пострадавших от действий этого лица, обратиться в следственный отдел по адресу: Иркутск, ул. Фурье, 2 либо написать в сообщество Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте». Обработку поступающих обращений осуществляют уполномоченные сотрудники ведомства.