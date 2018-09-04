Продавец «Боярышника» из Иркутска проведет в колонии больше двух лет

Иркутск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Оглашен приговор еще одному продавцу косметического лосьона «Боярышник» с метиловым спиртом. Иркутянин проведет в колонии общего режима два года семь месяцев.

Кроме того, его также оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, с ноября по декабрь 2016 года двое мужчин развозили по городу «Боярышник» и торговали им. Впрочем, всю проданную ими спиртосодержащую жидкость вовремя изъяли из оборота и никто не погиб. Второй фигурант этого дела все еще находится в розыске.

Первый приговор за реализацию «Боярышника» с метанолом вынесли в Иркутске в феврале 2018 года. Бизнес-леди и продавщица павильона, в котором торговали опасной жидкостью, проведут в колонии общего режима четыре и три года соответственно.

На сайте ИА Телеинформ: хроника событий в связи с массовым отравлением «Боярышником» в Иркутске.