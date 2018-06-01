Прокуратура проводит проверку по взрыву в иркутском ТРК «Комсомолл»

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Октябрьского района Иркутска проводит проверку по факту возгорания спиртосодержащих смесей в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл», в результате которого 1 июня пострадали восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ход проверки взят прокуратурой области на контроль.

Напомним, в ТРК «Комсомолл» 1 июня произошло воспламенение во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре на третьем этаже здания. Пострадали восемь детей, они получили термические ожоги первой и второй степеней. Пятеро госпитализированы, троих отпустили домой.

По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание потушили до прибытия пожарных. На место инцидента выехали следователи, криминалисты и руководство СУ СКР по Иркутской области. Ведомство возбудило уголовное дело, технический директор научного центра и экскурсоводы задержаны. Позже дело передали Гавному управлению СКР. Ситуацию на контроль взяла детский омбудсмен региона Светлана Семёнова. Администрация Иркутска окажет помощь пострадавшим при пожаре.

Управляющая компания ТРК также выступила с заявлением о том, что окажет поддержку детям и их родителям. Также в ТРК отмечают, что «Комсомолл» прошёл полную проверку на противопожарную безопасность в конце апреля, все системы исправно работают. Сразу же после инцидента в детском центре из комплекса были эвакуированы все посетители, говорится в заявлении. Однако ГУ МЧС сообщает, что решение эвакуировать людей приняли спасатели.