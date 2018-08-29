Прокуратура требует от иркутского СКР активизировать расследование «дела Туколони»

Казачинско-Ленский район, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Ирктской области потребовало от руководителя регионального СУ СКР Андрея Бунёва активизировать расследование по уголовному делу о незаконной рубке леса в природном заказнике «Туколонь» в Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

С 28 августа в Иркутской области работает комиссия Генпрокуратуры, она проверят исполнение лесного законодательства для противодействия незаконным рубкам леса и обороту древесины в регионе. Специалисты ведомства установили, что при расследовании незаконных рубок в Казачинско-Ленском районе нарушается федеральное законодательство. В адрес руководителя СУ СКР по Иркутской области внесено требование устранить их, а также дать правовую оценку действиям ряда должностных лиц, возможно, причастных к расследуемым событиям.

Напомним, в июне 2018 года стало известно об уголовном деле по факту вырубки леса на 880 млн рублей в заказнике Туколонь. По делу задержаны должностные лица министерства лесного комплекса Иркутской области, в частности, замминистра Алексей Туги, а также сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Иркутской области» и Казачинско-Ленского лесхоза. В Минлеса также высказали свою точку зрения на происходящее, заявив о том, что рубки были согласованы на уровне СФО. Позже стало известно, что если бы рубка не была остановлена, ущерб мог достигнуть 2 млрд рублей.