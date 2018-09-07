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07.09.2018

Прокуратура: в отношении зампреда правительства Иркутской области Виктора Кондрашова возбуждено уголовное дело

Иркутск, 7.09.18 (ИА "Телеинформ"), - По поручению прокуратуры Иркутской области Следственное управление СКР по Иркутской области проводило доследственную проверку в отношении заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора Кондрашова по фактам допущенных им нарушений антикоррупционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в настоящее время следственными органами в отношении Виктора Кондрашова, непосредственно контролирующего в правительстве Иркутской области лесную отрасль, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации). По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, расследование контролируется прокуратурой Иркутской области.

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