Пропавшую без вести 25-летнюю иркутянку нашли изнасилованной и убитой: подозреваемый задержан

Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Тело 25-летней иркутянки, пропавшей по пути в посёлок Еловка Иркутского района, найдено в ночь на 27 мая. Девушку жестоко изнасиловали и убили, закопав труп в лесу. Подозреваемый задержан. Им оказался 42-летний иркутянин, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Напомним, девушка пропала 23 мая. Добравшись до посёлка Урик, она ловила попутку. По версии следствия, водитель грузовой машины предложил ей помощь. После того, как иркутянка села к нему, мужчина проехал несколько километров в сторону Еловки, но затем свернул с трассы в лес, где и изнасиловал свою жертву. – Испугавшись за содеянное, мужчина связал потерпевшую верёвкой и загрузил в кузов грузовика. К сожалению, девушка не смогла выбраться и позвать на помощь. Переехав в другое место, мужчина, полагая, что его задержат за изнасилование, решился на убийство. Он задушил потерпевшую и закопал, – рассказали в СУ СКР по Иркутской области. Помимо этого, преступник похитил ценные вещи девушки, а сумку закопал в лесу. Следователи отмечают, что поиски девушки начались сразу же, как только поступило заявление об её исчезновении. Правоохранители допросили большое количество свидетелей, водителей, работников АЗС. В результате сотрудники уголовного розыска нашли ключевых свидетелей, один из которых подвёз женщину до села Урик. Это позволило сократить географию поиска. Другой мужчина указал на то, что видел грузовик, в который садилась девушка. Полицейские располагали сведениями, что в Иркутской области было зарегистрировано 933 аналогичных авто. Чтобы не произошло ошибки, на помощь пришли эксперты экспертно-криминалистического отдела СУ СКР по Иркутской области. Они улучшили качество видеозаписей с камер наблюдения и видеорегистратора свидетеля, что позволило установить номер автомобиля. В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска задержали водителя грузовика. На допросе он признал свою вину в полном объёме. Кроме того, он рассказал, что девушка пыталась спастись: во время остановки уже после изнасилования, иркутянка выскочила из машины и убежала. Однако злоумышленник догнал жертву, женщина просила не убивать её, но нападавший связал ей руки и ноги, закинул в кузов, и уже по дороге в сторону города принял решение убить. В ночь на 27 мая во время проверки показаний на месте, мужчина показал, где спрятал тело убитой, также следователи и сотрудники полиции нашли личные вещи девушки. Мужчине уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ – изнасилование, части 2 статьи 158 УК РФ – кража, части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, сопряжённое с изнасилованием. С обвиняемым проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: zen

акцент происшествия

иркутск

иркутский район

мвд

поиск людей

приоритет иркутск

скр Тэги: View the discussion thread.