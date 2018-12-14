Рабочий погиб на иркутской кондитерской фабрике

Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ленинском районе Иркутска на кондитерской фабрике погиб рабочий. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

– По предварительным данным, днем 13 декабря 36-летний мужчина, находясь на своем рабочем месте, получил несовместимую с жизнью травму. Приехавшая на место происшествия «скорая помощь» констатировала смерть потерпевшего, – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Известно, что мужчина состоял в трудовых отношениях с производственной компанией. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.