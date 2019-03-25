Реальные сроки получили черные лесорубы, валившие плишкинский лес под Иркутском в 2015 году

Иркутский район, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский районный суд вынес приговоры банде черных лесорубов, спиливших под Иркутском леса более чем на 17 млн рублей. Из 16 фигурантов 11 получили реальные сроки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Напомним, с сентября по декабрь 2015 года злоумышленники незаконно заготавливали древесину в городском лесу пади Топка и поселка Плишкино Иркутского района. Кроме того, по данным пресс-службы прокуратуры Иркутской области, в суде было установлено, что с апреля по сентябрь 2015 года указанными лицами в различном составе организованными группами совершались незаконные рубки лесных насаждений в выделах Пригородной дачи Хомутовского участкового лесничества, а также Худяковской дачи Ушаковского участкового лесничества.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники различных служб при силовой поддержке спецназа задержали 30 активных участников. В общей сложности преступники незаконно заготовили в Иркутском районе свыше 1700 кубометров древесины, причиненный государству ущерб составил свыше 17 млн рублей. Общий объем собранных доказательств по уголовному делу превысил 230 томов.

– Во время следствия в действиях лидера группы и ряда ее организаторов были усмотрены признаки преступления, позволившие квалифицировать их как организация и участие в составе преступного сообщества, предусмотренного статьей 210 УК РФ, – поясняют в полиции.

В итоге 25 марта 2019 года суд, согласившись с мнением государственного обвинения, счел вину в инкриминируемых деяниях 16 участников организованной группы доказанной. Одному из них назначено два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере заготовки, транспортировки и переработки древесины сроком на два с половиной года. Девятерым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет шести месяцев до пяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего, особого и строгого режимов. Лидер организованной группы приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью в сфере заготовки, транспортировки и переработки древесины сроком на два с половиной года. Еще пять фигурантов получили условные сроки.