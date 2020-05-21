Родственников осужденных из ангарской ИК-15 просят не доверять недостоверной информации

Ангарск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ГУФСИН по Иркутской области обращается к родственникам осужденных из ангарской ИК-15, где в середине апреля произошел бунт, с просьбой не доверять гражданам, распространяющим недостоверную информацию. Как сообщает пресс-служба ведомства, обращение связано с тем, что «до сих пор некоторые граждане, проживающие, в том числе, за границей, продолжают распространять недостоверную информацию», в частности, телеканал France24. По информации регионального ГУФСИН, сведения о том, что в следственные изоляторы и ИК-15, где содержатся участники тех событий, не допускают адвокатов и правозащитников, не соответствует действительности. Предположительно, такие слухи могут распространять адвокаты, от услуг которых отказались сами осужденные. В действительности с 13 апреля только в СИЗО-1 осужденных из ИК-15 адвокаты посетили 25 раз, последняя встреча состоялась 20 мая. Члены общественной наблюдательной комиссии СИЗО-1 посетили 12 раз, последний раз –18 мая. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области СИЗО-1 посетил 23 апреля, ИК-15 – 11 мая. Информация о том, что несколько десятков родственников не знают, где и в каком состоянии находятся осужденные, переведенные из ИК-15, также не соответствует действительности, заявляют в ГУФСИН по Иркутской области. На сегодняшний день на горячую линию поступило более 440 телефонных звонков и 215 обращений по электронной почте, на личном приеме побывали 75 человек. – Стоит отметить, что с каждым днем телефонных звонков на «горячую линию» поступает все меньше. В среднем за сутки поступает 2 обращения. Это означает, что родственники, которых интересовала информация о своих близких, ее получили. В соответствии с действующим законодательством такая информация предоставляется только тем родственникам, которых указал осужденный в своем заявлении о согласии на предоставление такой информации. Пикеты, которые проводят якобы родственники осужденных около учреждений и в социальных сетях, являются спланированной акцией, направленной на дестабилизацию обстановки вокруг расследования уголовных дел, возбужденных следственным комитетом после 10 апреля 2020 года, – подчеркивают в ведомстве. Информация о том, что во время событий, произошедших в ИК-15, якобы погибли несколько человек, также не соответствует действительности, заявляют в областном ГУФСИН. После пожара в производственной зоне колонии было найдено тело одного из осужденных. В настоящее время причины, повлекшие его смерть, устанавливает следствие. Родственникам о его гибели сообщили 11 апреля, на следующий день после беспорядков. – Недобросовестная и лживая позиция телеканала France 24 рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации, – подчеркивают в ведомстве. Напомним, инцидент произошел с 9 на 10 апреля 2020 года. Осужденные подожгли рабочее помещение и дежурную часть колонии, пожар распространился на значительной площади, огонь было видно из Ангарска. Погром продолжался около суток, в ночь на 11 апреля бунт был частично подавлен. К утру беспорядки в колонии были окончательно пресечены, возгорания потушены. Общая площадь пожара, устроенного заключенными, составила более 30 тысяч квадратных метров, выгорели три цеха деревообработки. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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