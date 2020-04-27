С начала пожароопасного сезона в Иркутской области выявлено 30 нарушений правил пожарной безопасности

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С 10 апреля 2020 года в Иркутской области сотрудники лесной охраны провели 218 проверок в лесах и прилегающих территориях. Во время рейдов выявлено 30 нарушений, составлено 30 протоколов по статье 8.32 КоАП, сообщает пресс-служба губернатора.

Это связано с нарушением гражданами запрета находиться в лесу, разводить там костры. С учетом протоколов, поступивших из иных органов, наложено 29 административных штрафов на общую сумму 397,5 тысяч рублей, вынесено одно предупреждение.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня заявил, что информация о причинах всех лесных пожаров должна передаваться в МЧС и МВД для дальнейшего расследования.

– Нанесенный ущерб должен фиксироваться, виновные – нести наказание. Кто не понимает необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, будет привлекаться к административной ответственности, кто умышленно поджигает – к уголовной, – подчеркнул Игорь Кобзев.