Сергей Левченко – о деле «Звезды»: преследование со стороны СКР ещё ни о чём не говорит

Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В срыве сроков замены лифтов в Ангарске виноват не подрядчик ООО «Звезда», а управляющие компании Ангарска. Уголовное дело и задержание гендиректора предприятия Олега Хамуляка не означает, что подрядчик оказался недобросовестным. Об этом 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса» сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

– Я думаю, что если мнение было, оно не должно меняться, потому что виновен или не виновен [фигурант] у нас в Российской Федерации определяет суд. Достаточно большое количество заведённых уголовных дел в России распадаются в суде или во время досудебных периодов. Потом перед людьми извиняются, – прокомментировал глава региона. – Я слишком хорошо знаю нашу правоохранительную систему для того, чтобы по такому моменту менять свою точку зрения.

Сергей Левченко в очередной раз обратил внимание на то, что после его избрания власти Иркутской области стали очень активно заниматься капитальными ремонтами жилых домов в регионе. В 2015 году во всём регионе работы проводились на 95 объектах, в прошлом году – 811, а лифтов заменили 260. «Звезда», по мнению главы региона, «сделал огромную работу».

– Мы разбирались, почему в Ангарске срывались сроки. Я вам совершенно определённо говорю, что не готов был к этому город сам, а в частности управляющие компании, которые не были лицензированы с точки зрения эксплуатации лифтов. Лифты были закончены, а принять их некому. Чья это вина? Это с больной головы на здоровую, – прокомментировал губернатор.

Напомним, руководителю предприятия ООО "Звезда" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. Сейчас он находится под арестом.



По данным следствия, в период 2018-2019 годов Олег Хамуляк и иные пока неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда», сообщает пресс-служба СКР. Для этого они неправомочно включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким образом у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинён ущерб в особо крупном размере. Следствием устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, с ООО «Звезда», напрямую связанной с сыном главы региона Андреем Левченко, в конце прошлого года разгорелся коррупционный скандал. «Звезда» в крайне спорной ситуации выиграла тендер на ремонт и переустановку лифтов в Ангарске, сорвала все сроки, значительно усложнила самым незащищенным слоям населения – инвалидам, пожилым людям, женщинам с маленькими детьми – возможность покидать свои квартиры.