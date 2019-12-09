Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Шесть человек погибли на пожарах в Иркутской области с начала декабря, еще восемь получили травмы. За прошедшую неделю зарегистрировано 122 возгорания, что на 62,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Число пострадавших в сравнении с началом декабря 2018 года увеличилось в два раза. Больше всего случаев – 33 возгорания – произошло в надворных постройках, еще 30 пожаров – в частных жилых домах. Пять возгораний зафиксировано в многоквартирных домах, три – на дачах. На пожаре в селе Илир Братского района 1 декабря погиб ребенок, еще один получил травмы. Причиной трагедии стало применение легковоспламеняющейся жидкости для розжига печи. В Иркутске 2 декабря на пожаре в многоэтажке погибли три человека, один травмирован. Наиболее вероятная причина пожара – аварийная электросеть. В деревне Зорино-Быково Иркутского района 4 декабря из-за неосторожного обращения с огнем погибла женщина. В тот же день в частном доме в деревне Толмачева Качугского района погиб человек. Причина пожара устанавливается. Еще один инцидент случился 8 декабря в селе Аларь Аларского района из-за короткого замыкания электропроводки.Проживавший один хозяин дома накануне распивал спиртное с другом, а ночью соседи заметили пожар. Оба мужчины погибли. Вечером 8 декабря трагедия случилась в городе Зима, погибла 12-летняя девочка. Около полуночи на пункт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на улице Солнечная. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны надворная постройка (летняя кухня) была охвачена огнем. Соседи сообщили о том, что внутри может находиться ребенок. При этом ожоги и отравление угарным газом получили двое взрослых и двое детей 15 и шести лет. В ходе разведки и тушения пожарными у двери летней кухни была обнаружена погибшая 12-летняя девочка. Установлено, что родители накануне пожара были дома, где проводили ремонт, а дети находись в летней кухне, куда из-за ремонта временно переехала вся семья. – Матери позвонила старшая дочь и сообщила о возгорании в летней кухне. Когда мать и отец выскочили из дома и открыли дверь летней кухни, то увидели, что внутри все в дыму. Тогда отец через разбитое окно стал вытаскивать детей из летней кухни. На момент обнаружения пожара в летней кухне были включены в электрическую сеть несколько электроприборов. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что возгорание началось с ковра на полу летней кухни, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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