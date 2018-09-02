СК проводит доследственную проверку по факту пропажи МИ-8 на севере Иркутской области

Усть-Кут, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту исчезновения вертолёта МИ-8, вылетевшего 2 сентября из Усть-Кута. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 2 сентября около 11.00 вертолёт покинул аэропорт Усть-Кута. На борту находились три члена экипажа. Через некоторое время после вылета, МИ-8 пропал с радаров, лётчики перестали выходить на связь.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолёт отправился в Северобайкальск для проведения аэрофотосъёмки. По данным СКР, МИ-8 вылетел в Казачинско-Ленский район.