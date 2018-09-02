ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Происшествия
03.09.2018

СК проводит доследственную проверку по факту пропажи МИ-8 на севере Иркутской области

Усть-Кут, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту исчезновения вертолёта МИ-8, вылетевшего 2 сентября из Усть-Кута. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 2 сентября около 11.00 вертолёт покинул аэропорт Усть-Кута. На борту находились три члена экипажа. Через некоторое время после вылета, МИ-8 пропал с радаров, лётчики перестали выходить на связь.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолёт отправился в Северобайкальск для проведения аэрофотосъёмки. По данным СКР, МИ-8 вылетел в Казачинско-Ленский район.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске