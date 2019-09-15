СКР не исключает попытку суицида со стороны хозяина взорвавшейся в Ангарске квартиры

Ангарск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную поверку по факту взрыва квартиры в Ангарске. Следователи не исключают попытку суицида, сообщает пресс-служба ведомства.

Хозяин квартиры, в которой взорвался газ, по данным на вечер 15 сентября, находился в тяжёлом состоянии. Известно, что мужчине 48 лет. Кроме того, в больницу доставили ещё несколько жильцов, в том числе детей, у которых диагностировали отравление угарным газом. Сейчас их жизни ничего не угрожает, все отпущены домой.

Напомним, в Ангарске в ночь на 15 сентября в жилом доме прогремел взрыв. Инцидент произошёл в 12 часу ночи в 8 микрорайоне. На место были направлены три автоцистерны и автолестница пожарно-спасательной части №10. Пострадавших эвакуировали со второго этажа пятиэтажного жилого дома.