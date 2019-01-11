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11.01.2019

СКР продолжает расследовать уголовное дело в отношении Виктора Кондрашова

Иркутская область, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области продолжает расследование уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона Виктора Кондрашова. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, дело было возбуждено в сентябре 2018 года. Политик подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Виктор Кондрашов, не имея соответствующих полномочий, выступил посредником в урегулировании конфликта интересов между двумя хозяйствующими субъектами в предпринимательской сфере. При этом чиновник, пользуясь своим авторитетом, гарантировал сторонам выполнение достигнутых ими договоренностей, заверив их, что убедит исполнить принятые ими обязательства. Подозреваемый получил от одной из сторон денежные средства в сумме 10 млн рублей, о чем собственноручно написал расписку.

В прошлом году СУ СКР по Иркутской области возбудило ещё два громких дела – в отношении министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды и сына губернатора Иркутской области, депутата Заксобрания Андрея Левченко. На какой стадии эти уголовные дела, в пресс-службе ведомства пообещали сообщить чуть позже.

Напомним, дела в отношении Виктора Кондрашова и Андрея Левченко были возбуждены перед выборами в Заксобрание региона. Оба они получили мандаты в парламенте. Между тем, второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков заявлял, что уголовные дела в отношении кандидатов-коммунистов будут прекращены после выборов.

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