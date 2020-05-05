СКР проводит проверку в связи с гибелью людей на пожаре в Аларском районе

Аларский район, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СКР проводит доследственную проверку в связи с гибелью двух мужчина на пожаре в Аларском районе.

Напомним, пожар произошел рано утром 5 мая в деревне Егоровская. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин, 1959 и 1985 годов рождения.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в связи с этим Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СКР организовано проведение доследственной проверки.

Сейчас следователи СК России выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в доме мужчины распивали спиртные напитки. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.