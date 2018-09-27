СКР: судьбу семерых фигурантов дела по «Боярышнику» теперь решит суд

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Главное следственное управление СКР завершило расследование дела о «Боярышнике» в отношении Сулеймана Рустамова, Рахмана Мехдиева, Юлии Мелентьевой, Сеймура Алиева, Анара Бабаева, Заура Абилова и Светланы Краснояровой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц.

По версии следствия, в период ноября-декабря 2016 года обвиняемые с целью получения материальной выгоды на территории города Иркутска приобрели около 160 литров спиртосодержащей жидкости, фактически являющейся метиловым спиртом. Из этой жидкости они кустарным способом изготовляли спиртосодержащее средство и под видом косметической продукции «Боярышник» сбывали его на территории Иркутска неопределенному кругу лиц в качестве спиртного напитка.

В результате их противозаконных действий произошло массовое отравление людей: скончались 63 человека, еще у 15 причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Следователи провели расследование и на основании собранных доказательств предъявили «коммерсантам» обвинение.

Всего в ходе слндствия проведено более 140 судебно-медицинских экспертиз, в том числе ряд особо сложных комиссионных, в отношении лиц, пострадавших от отравления метанолом, более 20 химических и санитарно-эпидемиологических судебных экспертиз по спиртосодержащим жидкостям, изъятым в ходе расследования, не менее 12 криминалистических экспертиз по образцам тары спиртосодержащей продукции, геномные и дактилоскопические экспертизы. Проведено более 190 осмотров мест происшествий и не менее 350 допросов потерпевших и свидетелей, имеющих существенное значение для доказывания виновности обвиняемых. В рамках расследования уголовного дела изъято около пяти тысяч бутылок спиртосодержащего средства «Боярышник», произведенного кустарным способом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении семерых соучастников направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, двум фигурантам дела о «Боярышнике» уже вынесены приговоры. Первый приговор за его реализацию озвучен судьей в Иркутске в феврале 2018 года. Бизнес-леди и продавщица павильона, в котором торговали опасной жидкостью, проведут в колонии общего режима четыре и три года соответственно. В начале сентября 2018 года оглашен приговор еще одному продавцу косметического лосьона «Боярышник» с метиловым спиртом. Иркутянин проведет в колонии общего режима два года семь месяцев.

На сайте ИА Телеинформ: хроника событий в связи с массовым отравлением «Боярышником» в Иркутске.