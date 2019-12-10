СКР возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре в Зиме

Зима, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Зиминский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности по факту гибели ребенка на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 декабря 2019 года. Пожар разгорелся в одном из домов по улице Солнечная. В огне погибла 12-летняя девочка, травмы получили дети шести и 15 лет. Причина пожара устанавливается.

Следователи допросили очевидцев, осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы. Проводятся также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.