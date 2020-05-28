СМИ: сотрудников ФСБ в Бодайбо обвинили в серийной фальсификации доказательств

Бодайбо, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - До суда дошло уголовное дело в отношении офицеров ФСБ, служивших в Бодайбо и предположительно фальсифицировавших доказательства. Как сообщает « КоммерсантЪ », для улучшения показателей своей работы они подбрасывали подозреваемым килограммы золота и серебра; похищали и избивали местных предпринимателей, добиваясь от них признаний. Согласно показаниям потерпевших, чекисты планировали отправить за решетку и руководство местной полиции. Всего в деле порядка 50 потерпевших. Адвокаты фигурантов расследования утверждают, что дело построено на показаниях лиц, участвовавших в незаконном обороте драгметаллов, которые теперь рассчитывают на реабилитацию. 2-й Восточный окружной военный суд (Чита) рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения по Бодайбо УФСБ Иркутской области майора Сергея Полякова, его подчиненного капитана Юрия Черникова и гражданина Виталия Войлошникова, которого чекисты привлекали для проведения оперативных мероприятий. Еще один сотрудник отделения, старший лейтенант Максим Сандул, находится в розыске. Сергей Поляков осенью 2018 года также был объявлен в розыск, а в феврале 2019 года – заочно арестован Новосибирским гарнизонным военным судом. Задержали его в марте прошлого года в Сочи. Военное следственное управление СКР по Центральному военному округу обвиняет фигурантов в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, незаконном обороте драгметаллов, похищении людей, нарушении неприкосновенности и других преступлениях. Следствие считает, что преступную группу майор Поляков создал с использованием своего служебного положения, а преступления она совершала «против государственной власти, интересов госслужбы, правосудия, конституционных прав и свобод человека, а также общественной безопасности». В целом же чекистов обвиняют в том, что в 2014-2016 годах, когда Сергей Поляков руководил отделением УФСБ, для улучшения показателей своей работы они фабриковали уголовные дела, в том числе подбрасывая их будущим фигурантам драгметаллы. Затем от обвиняемых добивались признания вины, что позволяло рассматривать их дела в особом порядке судопроизводства, не особенно погружаясь в детали расследования. Обжалуя в Иркутском облсуде приговор за незаконный оборот драгметаллов, бывший сотрудник полиции Павел Бежин утверждал, что слиток общим весом более 2 кг из золота и серебра ему подбросили сотрудники ФСБ. За него по приговору Бодайбинского горсуда Павел Бежин получил два года заключения, которые суд перевел в разряд условных. – Дело составлено исключительно на показаниях пострадавших,– отметила адвокат майора Полякова Елена Аполь.– А это те люди, которые ранее были задействованы в незаконном обороте золота. Они были осуждены, отбыли сроки и уже вышли на свободу. Теперь они заявляют, что их осудили незаконно, что драгметалл им подбрасывали оперативники. По ее словам, в суд поступила пока часть дела, включившая несколько выделенных эпизодов, и по ним проходят восемь пострадавших, а всего их около 50 человек. – Например, один из потерпевших был осужден за сбыт драгметалла, получил минимальное наказание, не жаловался, а отбыв его, переехал в Братск. И вдруг неожиданно вернулся в Бодайбо и написал заявление, что пять лет назад был на прииске, туда же приехали Поляков с Черниковым, они провели осмотр его машины и обнаружили там несколько килограммов золота, которые сами, по его утверждению, и подкинули. Но так как он их боялся, был вынужден признать, что это золото его,– рассказала Елена Аполь. Если суд признает Сергея Полякова виновным, потерпевшие будут реабилитированы и смогут претендовать на компенсации как незаконно осужденные. Адвокат также сообщила, что в задачах отделения УФСБ, которым руководил ее подзащитный, стояла декриминализация Бодайбинского района, где ежегодно добывается около 25 тонн золота, и за два года работы из незаконного оборота было изъято более 200 кг драгметалла. Первоначально предполагалось, что процесс пройдет в Иркутске. – В связи с тем, что по делу были заявлены присяжные заседатели, его будут рассматривать в Чите,– сказал представитель 2-го Восточного окружного военного суда. Он добавил, что дата заседания пока не назначена, так как еще предстоит организовать доставку в Читу всех участников процесса. Сделать это в условиях пандемии коронавируса будет явно непросто, поэтому часть свидетелей наверняка будут допрашивать в режиме видео-конференц-связи, которую рекомендовал использовать Верховный суд, пишет "КоммерсантЪ". Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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