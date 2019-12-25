Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда в 2019 году спасли от смерти почти три тысячи человек

Иркутская область, Бурятия, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в 2019 году спасли от смерти почти три тысячи человек. Проведено 404 аварийно-спасательных операции, спасены 2701 человек, помощь оказана 2737 человекам. Статистику озвучил начальник отряда Семен Белокуров.

– Год 2019 был насыщен событиями, происшествиями большими и малыми, спасательными и аварийными работами. Отряд справился со всеми поставленными задачами, как всегда, успешно. В новый 2020 год входим со спокойной душой, чистым сердцем, готовностью к дальнейшему оказанию помощи людям и предотвращению чрезвычайных ситуаций, – отметил Семен Белокуров.

Он добавил, что для Байкальского поисково-спасательного отряда в этом году было нетипично большое количество работ и спасенных людей. Если обычно специалисты ежегодно спасают от 200 до 500 человек, то в 2019 году цифра приблизилась к трем тысячам. Виной всему – наводнение, внезапно настигшее Иркутскую область в июне. Кстати, Семен Белокуров назвал его исключительным даже не столько по масштабам, сколько по скорости развития событий.

– Здесь наводнение было стремительным и больше было похоже на цунами. Снесение волной домов – это редкая вещь для паводков. Здесь шла волна и сносила десятки, сотни домов. Очень быстро пришла вода и разрушила все. Я не помню, чтоб мы когда-то еще работали на таком количестве разрушенных домов, где спасатели первые сутки без еды и питья просто эвакуировали людей, – поделился Семен Белокуров.

В Тулуне в течение 50 дней работала группировка всех подразделений Байкальского поисково-спасательного отряда из Иркутской области и Бурятии, 50 человек с первого дня катастрофы и до разбора последних завалов трудились в зоне ЧС. Весь состав, работавший в подтопленных районах, получит федеральные награды.

По итогам 2019 года Байкальский отряд стал лучшим среди поисково-спасательных отрядов в СФО и вторым – в России.

Еще одним тяжелым событием в работе Байкальского поисково-спасательного отряда стала авиакатастрофа в Нижнеангарске. Она названа крупнейшей за все время существования аэропорта на северном Байкале. На борту самолета, потерпевшего крушение, находились 43 пассажира и четыре члена экипажа. Двое пилотов погибли.

Большая работа проделана спасателями Байкальского отряда на Байкале и в других туристических местах. За 2019 год проведено 88 операций, связанных с туристами, десятки людей спасены, десяткам оказана помощь. Кроме того, 29 раз спасатели выезжали на работы, связанные с охотниками и рыбаками.

Всего за 2019 год сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда провели работы по 31 происшествию на льду, 19 ДТП, 154 происшествиям с местными жителями. В 22 случаях потребовались водолазные работы, в 35 – бытовые, 88 случаев с оказанием первой помощи.