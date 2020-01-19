Соцсети: в Ангарске на пешеходном переходе сбили двух девочек-подростков, родственники ищут очевидцев

Ангарск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 19 января на пешеходном переходе сбили двух девочек-подростков, водитель с места происшествия скрылся. Родственники просят откликнуться очевидцев, чтобы разыскать виновника аварии. Инцидент произошел примерно в 13:30 возле остановки «Рыночная». Видео опубликовано в группе «ДТП 38» в социальных сетях.

Автором поста стала тетя одной из пострадавших девочек. Она пишет, что дети 15 и 17 лет шли в бассейн фитнес-клуба «World class» и переходили дорогу по пешеходному переходу от 18 микрорайона.

– На пешеходном переходе машина УАЗ остановилась и девочки пошли, а во втором ряду машина пролетела не остановившись. В итоге ребёнок от лобового стекла пролетел около восьми метров. За рулём была женщина. Наша Полина с переломом таза, сотрясением головного мозга и множественными ушибами находится в больнице. Второй девочке «повезло» чуть больше, она шла следом, сзади. А у нас тяжкое причинение вреда здоровью, – пишет ангарчанка.

Девушка просит откликнуться всех, кто стал очевидцем аварии, а также имеет запись с видеорегистраторов или телефонов, а также благодарит неравнодушных прохожих, которые оказали ребенку первую помощь.