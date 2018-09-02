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03.09.2018

Спасатели нашли место падения Ми-8 в Казачинско-Ленском районе

Казачинско-Ленский район, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели обнаружили частный вертолёт Ми-8, пропавший 2 сентября, на территории Казачинско-Ленского района. По визуальным данным с воздуха, вертолёт разрушен, людей рядом нет, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

Место падения вертолёта находится в 290 км на юго-восток от Усть- Кута. Специалисты ищут возможность посадки авиационной техники как можно ближе к месту падения Ми-8.

Напомним, 2 сентября около 11.00 вертолёт покинул аэропорт Усть-Кута. На борту находились три члена экипажа. В назначенное время, спустя три часа, лётчики не вышли на связь. Весь минувший выходной поиски пропавшего борта вели два воздушных судна Росавиации, утром 3 сентября к поисковым работам присоединились подразделения МЧС России. Специалисты не исключают, что, возможно, вертолёт отклонился от маршрута.

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