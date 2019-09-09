Нижнеудинский район, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели нашли подростка, который потерялся в тайге Нижнеудинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– Четверо сотрудников пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудник полиции, совершая облет местности на вертолете Ми-8 обнаружили пропавшего 17-летнего подростка, который заблудился в лесу в районе 71 километра дороги Нижнеудинск – Нерса. Ему удалось выйти к берегу реки. Там, на открытой местности, его и заметили с воздуха, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасатели приняли подростка на борт вертолета и доставили в Нижнеудинск.

Напомним, поиски молодого человека шли больше двух дней. Утром 7 сентября он вместе с семьей отправился в лес, расположенный в районе 71-ого километра автодороги Нижнеудинск-Нерса, для заготовки кедрового ореха. В тайге они разделились и договорились встретиться через несколько часов, но подросток к назначенному времени не вернулся. После самостоятельных поисков, родные обратились за помощью в полицию.