Спецназ ликвидировал медведя, терроризировавшего Иркутский район

Иркутский район, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Медведь, державший в страхе население посёлка Маркова Иркутского района, обезврежен сотрудниками полиции и Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, около двух часов ночи хищник вышел на прежнее место, где в минувшие выходные задрал двух собак. В нескольких метрах от жилых домов зверь был убит прицельными выстрелами спецназа. Молодая семья, чьи собаки стали жертвой его предыдущего нападения, поблагодарила полицейских за грамотные и профессиональные действия. Жители посёлка Маркова в безопасности.