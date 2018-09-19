Спустя год СКР все же возбудил дело против иркутского экс-судьи, подозреваемого в педофилии

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель СКР РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Октябрьского районного суда Иркутска в отставке Константина Федорова.

Как сообщает пресс-служба СКР, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 132 УК РФ – иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

Напомним, днем 3 июля 2017 года судья в отставке, находясь в автомобиле, припаркованном на берегу залива Якоби в Иркутске, совершил «иные действия сексуального характера с применением насилия» в отношении несовершеннолетнего. Действия мужчины были пресечены сотрудниками Росгвардии.

В ведомстве отмечают, что уголовное дело было возбуждено председателем СКР РФ с согласия квалификационной коллегии судей Иркутского областного суда, оставленного без изменения Верховным Судом Российской Федерации.

Производство предварительного следствия поручено первому отделу по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области.

Ранее председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий сообщал, что «вопросы к деятельности судьи возникли еще осенью 2016 года, речь шла о некачественном ведении нескольких гражданских процессов».

– Председатель Октябрьского районного суда провел с ним беседу, однако Федоров не захотел становиться на путь исправления, поэтому было решено отправить его в отставку, – рассказал Владимир Ляхницкий.

При этом он пояснил, что в отставке судьи сохраняют неприкосновенность и другие льготы. Также им оставляют удостоверение – им перед сотрудниками Росгвардии и размахивал экс-судья.

Лишиться неприкосновенности, пояснил председатель облсуда, можно только при лишении статуса судьи. Рассматривается вопрос в таких случаях по представлению председателя суда. Для этого, по словам Владимира Ляхницкого, нужен «приговор по делу».