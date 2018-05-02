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03.05.2018

Суд вынес приговоры по заказному убийству коллектора в Иркутске

Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске областной суд приговорил к 14 и 12 годам в колонии строгого режима заказчика и исполнителя убийства коллектора, совершенное весной 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, в ночь на 18 мая 2017 года в одном из домов по бульвару Рябикова в Иркутске полиция обнаружила тело 47-летнего мужчины – в него стреляли несколько раз, в том числе в голову.

В суде было доказано, что заказчиком преступления был предприниматель – директор ООО «Аверс», у которого ранее возникла задолженность за аренду помещений. В итоге Арбитражный суд постановил взыскать с него долг и заблокировал доступ в арендуемые помещения, отметили в прокуратуре Иркутской области.

Жертвой стал старший специалист по работе с просроченной задолженностью одного из коллекторских агентств. У предпринимателя «возникли неприязненные отношения» к нему, при этом мужчины были долгое время знакомы. В итоге бизнесмен предложил знакомому убить коллектора за 300 тысяч рублей. Получив согласие, заказчик сообщил киллеру адрес места жительства, маршрут передвижения и марку автомобиля жертвы.

Исполнитель выследил потерпевшего и трижды выстрелил в него по ходу движения автомобиля, в котором киллер находился. Жертва погибла на месте происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что наёмным убийцей стал безработный ранее несудимый иркутянин.

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