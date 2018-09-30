Торговый центр «Мебель-Сити» сгорел в Иркутске

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске рано утром 1 октября загорелся торговый центр «Мебель-Сити» по улице Рабочего Штаба. Здание полностью повреждено, площадь пожара составила 6,8 тысячи квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о возгорании поступила во втором часу ночи из охранного агентства. На момент прибытия пожарных подразделений здание было сильно задымлено и горело внутри, в том числе и крыша. Она, кстати, частично обрушилась, как и перекрытия между вторым и третьим этажами.

– Автоматически был объявлен повышенный номер сложности пожара. Было развернуто четыре боевых участка для проведения работ по ликвидации пожара, один из которых – по защите расположенного рядом жилого дома. Тушение пожара внутри здания оказалось невозможным из-за обрушения металлических конструкций в результате их сильной деформации в условиях высокой температуры. К этому времени звенья газодымозащитной службы были выведены из здания в целях соблюдения техники безопасности, – сообщил начальник регионального Главка МЧС Валентин Нелюбов.

В итоге открытое горение было ликвидировано в 7:30. Пострадавших нет. Распространения огня на рядом стоящие постройки и двухэтажный жилой дом не допущено. На месте происшествия работали 15 единиц техники и 54 человека личного состава.

Предварительно дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что пожар начался в одном из торговых залов на втором этаже. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.