Трех человек спасли на пожаре в Усолье-Сибирском

Усолье-Сибирское, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 20 мая произошел 21 пожар, шесть из них – в жилом секторе, еще восемь – это горение мусора и сухой травы. Из огня спасены трое человек, один получил травмы, 12 человек эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

На пожаре в Усолье-Сибирском вечером 20 мая пострадала женщина. Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Куйбышева поступило в пожарно-спасательную службу в 18:00. По указанному адресу были направлены две автоцистерны и автолестница.

– На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на пятом этаже шёл дым. В доме коридорного типа наблюдалось сильное задымление, из-за чего жильцы верхнего этажа не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры. По автолестнице из соседних квартир были спасены двое человек, по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 12 жильцов. В однокомнатной квартире пожарные обнаружили 33-летнюю женщину, получившую ожоги при попытке тушения огня. Позже она была госпитализирована. Через 10 минут открытый огонь был потушен. В результате пожара огнём были уничтожены домашние вещи на площади четыре квадратных метра, – отметили в ведомстве.

Дознаватели МЧС России установили, что наиболее вероятной причиной пожара стало занесение открытого источника огня, так как при осмотре места происшествия были обнаружены два очага. Спасти хозяйку квартиры и быстро потушить огонь удалось только благодаря своевременному звонку в диспетчерскую бдительных соседей.

Как поясняет пресс-служба МЧС, главными причинами пожаров этих суток стали неосторожное обращение с огнем и поджог.