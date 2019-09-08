Братский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Трое братчан арестованы за изнасилование женщины, совершенное в одном из сел Братского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Преступление совершено в ночь на 1 сентября. Трое мужчин в возрасте от 24 до 29 лет распивали алкоголь в гостях у своего знакомого в одном из сел Братского района. Затем они решили выяснить отношение с одним из местных и отправились к нему. Однако дома мужчины не оказалось, поэтому злоумышленники договорились надругаться над его супругой, которая была дома с малолетним ребенком.

– Все требования женщины покинуть ее дом, просьбы оставить ее в покое, молодые люди игнорировали и применяли к женщине физическую силу. Затем, угрожая убийством, они изнасиловали её. Кроме того, мужчины высказали угрозы поджога дома и расправы над женщиной, если она заявит о случившемся в правоохранительные органы, – сообщили в ведомстве.

На следующий день следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. По решению Братского районного суда все они заключены под стражу. Мужчинам предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 131 УК РФ – изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством, а также по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством.

Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.