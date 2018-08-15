Тургруппа не смогла самостоятельно спуститься с Хамар-Дабана

Слюдянский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели помогли туристической группе спуститься с хребта Хамар-Дабан в Слюдянском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. В начале августа туристическая группа в составе пяти девушек отправилась покорять вершину хребта Хамар-Дабан. Свой маршрут они зарегистрировали в пожарно-спасательной службе Иркутской области. По договорённости, туристы периодически выходили на связь и сообщали о своём местонахождении. Однако два дня назад, позвонив оперативному дежурному, они сообщили о том, что у одной из участниц группы ухудшилось самочувствие – начались отёки ног, и она не может продолжать путь теми же темпами. Продовольствие, рассчитанное на 10 дней пути, закончилось. Девушки взяли на себя вещи своей подруги, но их спуск был явно затруднён и мог затянуться на неопределенный срок. Путь туристов осложнялся тем, что пролегал не по привычной для ходьбы тропе. Навстречу туристам отправилась группа, в состав которой вошли двое спасателей Южного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области и двое волонтёров, пришедших им на помощь. Встреча туристов и спасателей произошла на спуске с Осиновского хребта к реке Солзан. Девушкам принесли продукты, взяли на себя часть груза и помогли одной из них при спуске с горы. Добираться до посёлка Солзан пришлось более 20 километров. – Туристы были деморализованы, поэтому подоспевшая поддержка оказалась как нельзя кстати. Такое зачастую случается, когда в заключительной части маршрута люди теряют бдительность, переоценивают свои силы, не учитывают непредвиденные обстоятельства и в результате попадают с опасные для жизни и здоровья ситуации, – рассказал начальник поисково-спасательной службы Андрей Кармаданов. В настоящее время туристы находятся в безопасности. Значительную роль в благополучном исходе этой истории сыграл тот факт, что тургруппа была поставлена на учёт, говорят в МЧС. Благодаря этому спасатели постоянно поддерживали связь с ней посредством спутниковых телефонов, знали о её местонахождении. В настоящее время на территории Иркутской области зарегистрировано 11 туристических групп общей численностью 78 человек, из них 22 ребёнка. КООРДИНАТЫ: На территории Иркутской области постановкой на учет туристических групп и отдельных туристов, контролем за прохождением маршрута с отслеживанием контрольных сроков и времени возвращения групп, а также ведением необходимой документации в интересах организации безопасности туристов осуществляют: Пожарно-спасательная служба Иркутской области : Иркутск, улица Байкальская, 295, телефон: 8 (3952) 35-32-73, электронная почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

: Иркутск, улица Байкальская, 295, телефон: 8 (3952) 35-32-73, электронная почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России: посёлок Никола Иркутского района, переулок Радужный, 2а, телефон: 8 (3952)78-37-00, электронная почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . На сайте Пожарно-спасательной службы Иркутской области имеется форма добровольной регистрации туристических групп при прохождении маршрутов по территории региона. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мчс

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