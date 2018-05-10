У жителей Иркутской области к маю изъяли больше двух тысяч единиц оружия

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Свыше двух тысяч единиц оружия и 2586 патронов различного за нарушения правил их хранения и использования калибра изъяли у жителей Иркутской области сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы провели 245 проверок, во время которого оценивалось обеспечение сохранности оружия юридическими лицами. Также условия хранения оружия проверены более чем у 28 тысяч владельцев. В итоге Росгвардия составила больше 1,7 тысяч административных протоколов.

В связи с выявлением обстоятельств, исключающих возможность дальнейшего владения оружием, сотрудники Росгвардии аннулировали 389 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия.

Всего в собственности у жителей Иркутской области находится 153 тысячи единиц гражданского оружия. Добровольно жители региона сдали на возмездной основе 100 единиц оружия на сумму 500 тысяч рублей.