Убийство 17-летней давности раскрыли в Вихоревке

Вихоревка, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Вихоревке раскрыто убийство 28-летней женщины, совершенное 17 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в апреле 2003 года женщина выпивала в компании собутыльников. Там она познакомилась с 24-летним молодым человеком. В этот же день они покинули шумную компанию и продолжили знакомство в квартире мужчины, где между ними произошла ссора. В ходе конфликта молодой человек избил свою новую знакомую, а затем зарезал ее. Женщина скончалась на месте. Тогда убийца спрятал труп в реке, уничтожил орудие и другие следы преступления.

– Следователи СКР совместно с оперативниками уголовного розыска по крупицам собрали сведения о событиях тех дней, проанализировали дополнительно собранные материалы уголовного дела. В результате была установлена личность единственного человека, который мог совершить это преступление. На первом же допросе мужчина не стал отрицать своей вины. За истекшие 17 лет, пока преступление оставалось не раскрытым, он сменил место жительства в Вихоревке и обзавелся семьей, – рассказывают в Следственном комитете.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.