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02.04.2019

Убийство восьмилетней давности раскрыли в Шелехове

Шелехов, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове раскрыто двойное убийство, совершенное в 2011 году.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, восемь лет назад в одной из квартир дома №85 4-го микрорайона с множественными ножевыми ранениями были обнаружены тела 40-летней женщины и 39-летнего мужчины. Сейчас подозреваемых удалось задержать совместными усилиями следователей и полицейских.

Как выяснилось, двое жителей Шелехова 1974 и 1979 годов рождения расправились со своими знакомыми на почве личных неприязненных отношений и скрылись с места преступления.

В настоящее время им предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.

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