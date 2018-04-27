Убийце курсанта МВД Иркутский облсуд назначил 14 лет «строгача»

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего гражданина республики Таджикистан по факту убийства курсанта института МВД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В суде установлено, что в июне 2016 года подсудимый договорился с приятелем о возврате вымышленного долга у 20-летнего курсанта. Они пригласили молодого человека в район остановки общественного транспорта «6-й поселок ГЭС». При встрече подсудимые выдвинули требование о возврате мнимого долга, угрожая ножами, однако тот стал оказывать сопротивление. В результате парня 14 раз ударили ножом, отчего он скончался.

Напомним, одного из злоумышленников тогда задержали в Красноярске. Сейчас суд назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник объявлен в международный розыск.