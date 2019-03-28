Убийцу девятилетней братчанки отправят под суд

Братск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Под суд отправится обвиняемый в убийстве девятилетней братчанки.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 44-летнего жителя Братска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление, пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, в июне 2018 года обвиняемый обманным путем заманил девятилетнюю девочку в свой гараж, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Боясь, что девочка расскажет о случившемся, мужчина убил её.

Напомним, что поиски братской школьницы не прекращались и велись круглосуточно следователями СКР, криминалистами и сотрудниками полиции. Произведена колоссальная по своим объемам работа по установлению местонахождения несовершеннолетней. В рамках уголовного дела произведено более 1000 поквартирных обходов домов, гаражных кооперативов, дачных участков. Следователями допрошено более 500 человек, включая родственников и одноклассников девочки, а также более 40 лиц, ранее судимых за преступления против несовершеннолетних, и лиц, имеющих психические заболевания. Осмотрено более 300 колодцев, расположенных на территории Братска, более 200 подвальных помещений, изъято более 50 видеорегистраторов и жестких дисков с интересующей следствие информацией, проведено большое количество судебных экспертиз.

Комплекс проведенных мероприятий позволил установить место, где в последний раз была девочка. Анализ в совокупности всех материалов уголовного дела и оперативных данных помогли следователям и сотрудникам уголовного розыска выйти на след жителя Братска, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка.

В дальнейшем на допросе обвиняемый признался, что убил девочку и показал место, где спрятал её тело. Вечером 20 июня 2018 года в ходе осмотра места происшествия, проведенного следователями и криминалистами, было обнаружено тело школьницы с признаками насильственной смерти.

Кроме того, следователями СКР установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления, совершенные в отношении своей матери и супруги.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.