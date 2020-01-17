Уголовное дело возбудили в Зиминском районе по факту гибели двух детей на пожаре

Зиминский район, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности возбудили в Зиминском районе, где в селе Большеворонежский 15 января на пожаре погибли два маленьких ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, трагедия случилась в жилом доме по ул. Шевцова, в котором проживала семья с тремя малолетними детьми, оставшихся в тот момент без присмотра родителей. Задымление заметил семилетний мальчик, после чего сразу побежал за помощью к соседям. В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела двухлетней девочки и трехлетнего мальчика.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Следователям СК известно, что семья на профилактическом учете не состоит, характеризуется положительно. Расследование уголовного дела продолжается.