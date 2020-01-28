Уголовное дело возбуждено по факту схода с рельсов 30 вагонов с углем под Ангарском

Ангарск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Следователи Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 30 вагонов с углем на станции Мегет ВСЖД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

Напомним, инцидент случился 28 января в 13:22 по местному времени. В результате схода жертв и пострадавших нет. Размер ущерба, причиненного ОАО «РЖД», устанавливается.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, проводится комплекс следственных действий.