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31.08.2018

Уголовное преследование сына губернатора Иркутской области возобновили

Ангарск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возобновили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Стальконструкция» Андрея Левченко, который является сыном губернатора региона Сергея Левченко и имеет мандат в региональном Заксобрании.

Прокуратура Иркутской области выяснила, что расследование, проведённое ранее, было неполным. В деле есть обстоятельства, которые нужно проверить дополнительно, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Потому постановление о прекращении уголовного преследования в отношении гендиректора «Стальконструкции» отменено.

Уголовное дело направлено в СУ СК по Иркутской области для производства дополнительного расследования.

Речь идёт об уголовном деле по факту невыплат зарплаты работникам предприятия и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Напомним, ранее сообщалось, что уголовное дело было прекращено за истечением срока давности. Кроме того, Андрей Левченко погасил задолженность по зарплате перед работниками ЗАО «Стальконструкция» в полном объеме – 32,9 млн рублей.

Ранее имя Андрея Левченко уже неоднократно звучало в СМИ в связи с уголовным делом по факту уклонения от уплаты налогов в качестве гендиректора ЗАО «Стальконструкция». По версии следствия, он отразил в бухгалтерском отчете организации хозяйственные отношения с фирмой-«однодневкой» при выполнении подрядных работ. Создание видимости реальности отношений с фирмой-«однодневкой» повлекло за собой завышение расходов ЗАО «Стальконструкция», заявление необоснованных налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и неуплату налогов в размере около 3 миллионов рублей. Напомним, уголовное дело в связи с этим завели еще в 2015 году.

Стоит также отметить, что по итогам 2017 года Андрей Левченко стал самым малообеспеченным депутатом ЗС Иркутской области, официально заработав 359,8 тысячи рублей за год.

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