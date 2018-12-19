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20.12.2018

Уволен из органов полицейский, не прервавший сексуальное насилие над иркутянкой в участке

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Участковый уполномоченный полиции, задержанный в Иркутске сотрудниками совбеза ГУ МВД по Иркутской области по подозрению в совершении преступления, уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба полиции, приказ о его увольнении подписан начальником межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

Оперативные сотрудники Главка совместно со следователями СУ СКР по Иркутской области установили, что подозреваемый, будучи не при исполнении служебных обязанностей в помещении участкового пункта полиции, не воспрепятствовал совершению противоправных посягательств сексуального характера в отношении женщины.

– Помимо этого, в рамках проводимой служебной проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении руководителей иркутского управления МВД к строгой дисциплинарной ответственности, – пояснили в полиции.

Напомним, инцидент случился 16 декабря. Иркутянка заявила, что ее избили и совершили с ней насильственные действия сексуального характера, когда она находилась в полицейском участке в состоянии опьянения. К слову, все фигуранты уже арестованы.

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