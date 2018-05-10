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10.05.2018

В Аларском районе три человека заживо сгорели в доме, отмечая День Победы

Аларский район, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Александровск Аларского района вечером 9 мая сгорел дотла один из деревянных домов. На пожарище спасатели обнаружили тела двух женщин 1947 и 1967 годов рождения, а также хозяина жилища 1953 года рождения – по предварительной версии, накануне происшествия они вместе выпивали.

По факту смерти трех человек СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по признакам убийства. В ходе опроса соседей и местных жителей предварительно установлено, что весной 2018 года этот дом был отключен от электроэнергии за неуплату. Как сообщает пресс-служба ведомства, 11 апреля этого года хозяин жилища был привлечен к административной ответственности за самовольное подключение к электричеству.

В настоящее время на месте пожара работают следователи СКР и дознаватели ГУ МЧС по Иркутской области, причины пожара устанавливаются. Тела погибших людей направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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