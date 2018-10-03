В Алзамае местный безработный из ревности поджег дом с двумя людьми

Алзамай, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Алзамае Нижнеудинского района местный безработный рецидивист из ревности поджег дом, где находились мужчина и женщина.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство.

Ранним утром 2 октября 39-летний нигде не работающий местный житель совершил поджог дома, заведомо зная, что в доме находятся люди. 61-летнему мужчине и 34-летней женщине удалось выбраться из горящего здания. Хозяин дома получил ожоги различной степени тяжести, женщина не пострадала. Пострадавшему оказана своевременная медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции доставили в отдел ранее судимого за убийство 39-летнего местного жителя. На допросе задержанный пояснил следователям СКР, что совершил поджог из чувства ревности. Сейчас по ходатайству следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на месте происшествия проводятся следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.