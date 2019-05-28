|Происшествия
|29.05.2019
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В Ангарске автобус насмерть сбил маленького ребенка
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Ангарск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске автобус насмерть сбил четырехлетнего ребенка.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, трагедия произошла 29 мая около 13 часов на улице Коминтерна.
Прибывшие на место аварии сотрудники полиции выяснили, что 48-летний водитель автобуса «КАвЗ» сбил ребенка, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП четырехлетний мальчик погиб на месте от полученных травм.
Сейчас правоохранители работают на месте аварии, устанавливаются все обстоятельства случившегося.