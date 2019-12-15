В Ангарске двое подростков отравились ноотропами, отпущенными без рецепта

Ангарск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске двое 14-летних подростков отравились препаратом «Баклосан». Лекарство было продано им в одной из местных аптек без рецепта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл ещё летом 2019 года. Оба подростка в связи с отравлением попали в больницу. Стоит отметить, что «Баклосан» оказывает миорелаксирующее действие на организм, то есть он относится к ноотропным препаратам, которые, как считается, способны стимулировать умственную деятельность, активизировать когнитивные функции, улучшать память и увеличивать способность к обучению.

После того как подростки были госпитализированы, специалисты территориального управления Росздравнадзора по Иркутской области провели в аптеке контрольную закупку лекарства и выявили, что в аптеке рецептурные лекарственные препараты действительно отпускали без рецепта.

Аптеку оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение установленного порядка розничной торговли лекарственными препаратами, говорят в прокуратуре Иркутской области.